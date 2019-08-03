Борусія Д – Баварія: анонс матчу за Суперкубок Німеччини-2019

Борусія Д та Баварія визначать володаря Суперкубка Німеччини-2019. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Борусія Д – Баварія

3 серпня, 21:30. Дортмунд, стадіон Сігнал Ідуна Парк

Головний арбітр: Даніель Зіберт

Пряма трансляція на MEGOGO, текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

Сезон 2019/20 у Німеччині відкриють Борусія Дортмунд та Баварія, які в рамках Дер Класікер визначать володаря Суперкубка країни. Саме такі матчі найкраще відповідають вивісці турніру та приваблюють вболівальників з усього світу.

Баварія у сезоні 2018/19 оформила "золотий дубль", вигравши як чемпіонат, так і Кубок Німеччини. Борусія у дебютному сезоні під керівництвом Люсьєна Фавра нав'язала мюнхенцям серйозну боротьбу та тривалий час лідирувала в турнірній таблиці, проте в підсумку поступилася "ротен" двома очками та змушена була вдовольнитися лише другим місцем. Тому у цьому сезоні від "джмелів" небезпідставно очікують як мінімум таких же результатів.

У міжсезоння обидві команди суттєво оновилися – це стосується як Борусії, так і Баварії. Дортмунд провів сильну трансферну кампанію, підписавши Ніко Шульца, Юліана Брандта, Торгана Азара та Матса Хуммельса. Цікаво, що на всіх новачків віце-чемпіон Німеччини витратив лише близько 100 млн євро. Еталонна робота!

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Баварія поки дещо відстає. Лави "рекордмайстера" на правах вільних агентів покинули Франк Рібері та Ар'єн Роббен – багаторічні лідери мюнхенського клубу. Також після підписання Лукаса Ернандеса пішов з Баварії і Матс Хуммельс, який вирішив повернутися в Борусію. Втім, наразі мюнхенці не є настільки активними на трансферному ринку, обмежуючись лише чутками навколо клубу. Лерой Сане, Тімо Вернер, Калум Хадсон-Одой – далі слів наразі справа не пішла. Окрім Ернандеса, склад Баварії поповнили молодий форвард Арп та Бенжамен Павар, трансфер якого був оформлений ще взимку.

Німецькі гранди провели вдалу передсезонну підготовку з точки зору результату. Борусія виграла всі 5 поєдинків, а Баварія тричі перемогла та двічі програла (одного разу в серії пенальті), при цьому мюнхенці здолали Реал та Мілан.

Статистика протистояння

Флагмани німецького футболу мають багату історію взаємостосунків. Борусія та Баварія зіграли вже 123 очні поєдинки. Перевага на боці мюнхенців – 58 перемог проти 32-х у дортмундців. Ще 33 матчі завершились унічию. Різниця м'ячів також на користь Баварії – 234:148.

Що стосується поєдинків за Суперкубок Німеччини, то сьогоднішня дуель стане 7-ю в історії турніру, у якій зіграють Баварія та Борусія. Наразі маємо рівновагу – обидва гранди здобули по 3 перемоги над принциповим суперником.

В сезоні 2018/19 команди зустрічались двічі в рамках Бундесліги, обмінявшись домашніми перемогами. Підопічні Фавра на Сігнал Ідуна Парк здолали Баварію з рахунком 3:2, а от у другому колі чемпіон взяв переконливий реванш – 5:0.

Кадрова ситуація

І Люсьєн Фавр, і Ніко Ковач не зможуть розраховувати на всіх основних виконавців. Борусії через пошкодження практично напевне не допоможуть новачки Юліан Брандт та Торган Азар. Точно не зіграє основний голкіпер Роман Буркі, якого замінить Марвін Хіц.

У Баварії на поле не вийдуть Хаві Мартінес та Серж Гнабрі, які навіть не прибули до Дортмунда. В обох гравців певні проблеми зі здоров'ям. Зате у складі Кінгслі Коман, який травмувався в матчі проти Тоттенхема, але, на щастя, відбувся лише забоєм, тому готується до гри. Втім, його вихід на поле з перших хвилин є малоймовірним. Те саме стосується і новачка Лукаса Ернандеса, який теж лише нещодавно залікував пошкодження.

Орієнтовні склади

Борусія Д: Хіц – Хакімі, Аканджі, Хуммельс, Шульц – Вітсель, Ділейні – Санчо, Ройс, Гьотце – Алькасер

Баварія: Нойєр – Кімміх, Зюле, Павар, Алаба – Толіссо, Алькантара – Горетцка, Девіс, Мюллєр – Лєвандовскі

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Хороша форма Борусії, яка традиційно сильно проводить матчі за Суперкубок, та домашні трибуни Сігналь Ідуна Парк роблять команду Люсьєна Фавра незначним фаворитом дуелі. Букмекери віддають певну перевагу Баварії, але ми ризикнемо посперечатися.

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