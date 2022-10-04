Чинний головний тренер Севільї Хулен Лопетегі стане наставником Вулверхемптона, інформує журналіст Педру Алмейда у своєму Твіттері. Згідно з джерелом, Лопетегі досягнув попередньої домовленості з босами "вулвз".

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Нагадаємо, що Лопетегі ще не було звільнено з посади головного тренера Севільї, але керівництво іспанського клубу дало тренеру зрозуміти, що матч Ліги чемпіонів з дортмундською Борусією стане для нього останнім на чолі команди.

Раніше Вулверхемптон намагався домовитися з наставником Селтіка Ангелосом Постекоглу, але успіхів не мав.

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