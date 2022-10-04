Действующий главный тренер Севильи Хулен Лопетеги станет наставником Вулверхэмптона, информирует журналист Педру Алмейда в своём Твиттере. Согласно источнику, Лопетеги достиг предварительной договоренности с боссами "вулвз".

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Напомним, что Лопетеги еще не был уволен с поста главного тренера Севильи, но руководство испанского клуба дало тренеру понять, что матч Лиги чемпионов с дортмундской Боруссией станет для него последним во главе команды.

Ранее Вулверхэмптон пытался договориться с наставником Селтика Ангелосом Постекоглу, но не имел успехов.

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