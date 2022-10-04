Цього тижня Хорхе Сампаолі змінить Хулена Лопетегі на чолі андалусійців, інформує Marca.

Перша відставка тренера у сезоні Прімери – клуб йде на дні таблиці без жодної перемоги

Нинішній тренер виведе команду на матч ЛЧ проти Борусії Д, хоча вже здогадується про свою майбутню відставку. На тлі жахливих результатів керівництво Севільї розпочало переговори із Сампаолі ще місяць тому, а тепер сторони нарешті узгодили 2-річний контракт. Аргентинський фахівець вже працював з "нервіонцями" у сезоні 2016/17 – четверте місце Прімери і вихід у 1/8 ЛЧ. Очікується, що Сампаолі прилетить до столиці Андалусії у четвер і завершить всі формальності.

Нагадаємо, Севілья бовтається поблизу зони вильоту чемпіонату Іспанії, а в ЛЧ набрала лише очко за 2 тури.

Атлетіко переміг Севілью – Лопетегі під загрозою звільнення, історичне досягнення Коке