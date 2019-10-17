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Худжамов розповів, що може врятувати український футбол

19:33 685 Читать на русском
Худжамов розповів, що може врятувати український футбол
Рустам Худжамов / Фото з відкритих джерел

Голкіпер Маріуполя Рустам Худжамов дав свою оцінку ситуації в українському футболі.

"Як врятувати наш футбол? Виховувати правильно молодих футболістів. Не розбещувати грошима. Правильно готувати ментально і пояснювати. Впоратись зі славою і грошима не завжди можна. І якщо ти ще нічого не добився, продовжуй вірити в себе.

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В історії світового футболу є достатньо прикладів того, як люди піднімалися з низів, тому що вірили в себе. І багато прикладів, як падали з вершин, тому що розслабилися і повірили, що вони суперзірки.

Треба ростити тренерів. По Києву я знаю кількох, по Україні. Наставників, які будуть правильно готувати дитину. Як це роблять у Хорватії і Сербії. Мовні курси. Люди приїжджають до Європи вже будучи професіоналами, зі знаннями кількох мов. Вони вже готові і можуть бути інтегровані протягом тижня-двох.

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Людей на трибуни можна повернути лише цікавим чемпіонатом. Це загальнонаціональна проблема. Якщо є вибір між тим, щоб заплатити за комуналку і піти на футбол, а ти бачиш, що у тебе до кінця місяця грошей буде недостатньо, то ти на футбол не підеш.

І виступи Потапа у перерві не врятують, бо буде зрозуміло, що люди прийшли не на футбол. Послухають Потапа і відразу "звалять". Мені здається, що відвідуваність пов'язана з результатами і якістю гри", – розповів Худжамов в інтерв’ю виданню Sportarena.

До слова, Рустам нещодавно провів свій сотий матч за Маріуполь – за азовський клуб він дебютував у березні 2012 року. З того часу голкіпер встиг стати капітаном команди.

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