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Худжамов зізнався, чому не наважився на переїзд за кордон попри наявні пропозиції

06:30 1467 Читать на русском
Худжамов зізнався, чому не наважився на переїзд за кордон попри наявні пропозиції
Рустам Худжамов / фото: Маріуполь

Голкіпер Маріуполя Рустам Худжамов не шкодує, що не спробував свої сили в іншому чемпіонаті. В Україні вихованець Динамо виступав за Металіст, Шахтар, Маріуполь та низку інших клубів.

"Звісно, за кордоном бажання пограти було. І можливість така була, коли був молодшим. Правда, з великими пропозиціями на мене ніхто не виходив. Та й чемпіонат України в ту пору був досить цікавим. У ньому виступали 16 команд, чотири з яких вважалися дуже міцними, а решта до них всіляко тяглися.

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Тому міняти його на той момент мені не було сенсу. Але без проблем у моїй кар'єрі все ж не обходилося. Якщо я міг своєю грою переконати якісь наші клуби мене придбати, то мене позбавляли такої можливості, не даючи цей перехід здійснити.

Загалом, бувало всяке. У кожного своя доля, і я не стану кривити душею: вона склалася не найгіршим чином. Правда, залишилася образа на деяких футбольних діячів. Я до сих пір не можу зрозуміти їхні мотиви в бажанні ламати кар'єру людям", – цитує Худжамова UA-Футбол.

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Динамо Динамо Шахтар Шахтар Металіст Маріуполь Маріуполь Рустам Худжамов Рустам Худжамов
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