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Худжамов – про співпрацю з Луческу: Він же мене і "засунув", якщо не сказати "вбив"

17:32 626 Читать на русском
Худжамов – про співпрацю з Луческу: Він же мене і "засунув", якщо не сказати "вбив"
Рустам Худжамов / фото із соцмереж

Голкіпер Маріуполя Рустам Худжамов пригадав свій перехід у Шахтар, коли "гірників" очолював Мірча Луческу.

"У мене був вибір, і на той момент я віддав перевагу саме такому продовженню кар'єри. Мені було цікаво спробувати себе в Шахтарі. Вважаю так: якщо ти не будеш робити це там, де тобі дискомфортно, де потрібно конкурувати з сильними колегами по амплуа і де ставляться високі завдання, то ніколи не визначиш свій потенціал. Особисто мене хвилювало б питання: чи пізнав я межу своїх можливостей.

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А що стосується того, що Луческу... Так, я перейшов тоді в Шахтар. Але потім він же мене і "засунув". Якщо не назвати це іншим словом – "вбив". Навіть два роки майже не граючи, я мав чудові пропозиції – зокрема, від Металіста. Вона була просто прекрасною!

Вже потім, коли почав грати в Маріуполі, на мене теж були покупці. Але тоді Іллічівець мене не відпустив. На різних етапах кар'єри мав шанси змінити свою долю, але, на жаль, щось мені зробити це не давало. Давно зробив висновок, що іноді в житті відбуваються такі події, які немов говорять: хлопче, це твоя доля і ти повинен з нею якщо не змиритися, то хоча б прийняти", – цитує Худжамова UA-Футбол.

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Теги
Маріуполь Маріуполь Мірча Луческу Мірча Луческу Рустам Худжамов Рустам Худжамов Шахтар Шахтар
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