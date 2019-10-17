Худжамов рассказал, что может спасти украинский футбол

Голкипер Мариуполя Рустам Худжамов дал свою оценку ситуации в украинском футболе.

"Как спасти наш футбол? Воспитывать правильно молодых футболистов. Не сильно баловать деньгами. Правильно готовить ментально и объяснять. Справиться со славой и деньгами не всегда можно. И если ты еще ничего не добился, продолжай верить в себя.

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В истории мирового футбола есть куча примеров, как люди поднимались с низов, потому что верили в себя, так и падали с вершин, потому что расслабились и поверили, что они суперзвезды.

Надо растить тренеров. По Киеву я знаю пару, по Украине. Наставников, которые будут правильно готовить ребенка. Как это делают в Хорватии и Сербии. Языковые курсы. Люди приезжают в Европу уже будучи профессионалами, со знаниями нескольких языков. Они уже готовы и могут быть интегрированы в течении недели-двух.

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Людей на трибуны можно вернуть только интересным чемпионатом. Это общенациональная проблема. Если есть выбор между тем, чтобы заплатить за коммуналку и пойти на футбол, а ты видишь, что у тебя до конца месяца денег будет недостаточно, то ты на футбол не пойдешь.

И выступления Потапа в перерыве не спасут, потому что будет понятно, что люди пришли не на футбол. Послушают Потапа и сразу "свалят". Мне кажется, что посещаемость связана с результатами и качеством игры", – рассказал Худжамов в интервью изданию Sportarena.

К слову, Рустам недавно провел свой сотый матч за Мариуполь – за азовский клуб он дебютировал в марте 2012 года. С тех пор голкипер успел стать капитаном команды.

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