Відомий голкіпер Рустам Худжамов спрогнозував, як росіяни ставитимуться до українців, якщо ми зупинимось на півдороги і не доведемо справу до кінця.

"Ось, наприклад, те, як закінчив Каддафі (загинув від вогнепальних поранень після тривалого переховування, – прим.) – це страшний сон для Путіна і Лукашенка. Я розумію, що вони нам не вибачать ні успіху, ні того, що була сміливість змінити режим і президентів, які не влаштовували повністю. Вони нам не вибачать страху, який у них зараз є.

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У них є страх, що б вони не говорили. При згадці про "Азов", вони починають всир*тися, а про ЗСУ – і поготів. Якщо раніше був тільки "Азов", то зараз і всі наші військові підтягнулися на такий рівень, що це реальна сила.

Цей Карфаген повинен бути знищений вщент. Бо якщо залишаться якісь недобитки, які когось убили на війні, то вони сидітимуть і прирівнюватимуть себе до героїв Другої світової війни. У них ця ідея, вони вважатимуть нас фашистами, забуваючи й не знаючи, що фашисти насправді – вони", – сказав Худжамов у програмі "Денисов Timе".

Нагадаємо, 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Однак ЗСУ та підрозділи територіальної оборони дають гідну відсіч ворогу.

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