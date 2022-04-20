"В голові у росіян лайно і свист. Перекотиполе котиться від одного вуха до іншого, і так ганяє по голові. І вони потім кажуть: "Чого ви нас ненавидите?" Сука, та вас треба вбивати. Побачив лише цю курку на паспорті – одразу треба, щоб подача летіла по морді, або автоматна черга.

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Як з ними можна розмовляти? "Убивай, гвалтуй, вези мені там щось...". Ну як це можна, бляха-муха... Вже пройшов той шок, коли ти ставиш собі питання: "Як так можна?". Треба просто зрозуміти, що це нелюди, з яких треба побудувати, як у фільмі "Гра престолів", стіну, і навіть, коли вони подихатимуть з голоду, навіть туди їм не кинути кілограм картоплі. Навіть тоді, коли вони зітхатимуть, проситимуть у нас на колінах, щоб ми їх погодували – хрін їм.

Ми живемо зараз в історичний час, коли все змінюється. Коли нарешті настає історична правда, яка була за нами. Скільки століть було таких: вбивства, набіги, викрадення історії, і рабами нас намагалися зробити. Нарешті такий історичний момент, коли їх треба загнати туди в стійло, бл*ть, і не випускати більше ніколи. І збудувати стіну не таку, яку будував Сеня (Арсеній Яценюк, – прим.), що можна тільки футбольне поле загородити й через неї пролізе все, що хочеш, а збудувати справжню стіну. Відгородитися, бл*ть, і забути про цю країну", – сказав Худжамов у програмі "Денисов Timе".

Нагадаємо, 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Однак ЗСУ та підрозділи територіальної оборони дають гідну відсіч ворогу.

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