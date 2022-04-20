Известный голкипер Рустам Худжамов спрогнозировал, как россияне будут относиться к украинцам, если мы остановимся на полпути и не доведем дело до конца.

"Вот, например, то, как закончил Каддафи (погиб от огнестрельных ранений после длительного укрывательства, – прим.) – это страшный сон для Путина и Лукашенко. Я понимаю, что они нам не простят ни успеха, ни того, что была смелость изменить режим и президентов, которые не устраивали полностью. Они нам не простят страха, который у них сейчас есть.

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У них есть страх, что бы они ни говорили. При упоминании об "Азове", они начинают обсыр*ться, а об ВСУ – и подавно. Если раньше был только "Азов", то сейчас все наши военные подтянулись на такой уровень, что это реальная сила.

Этот Карфаген должен быть уничтожен до основания. Если останутся какие-то недобитки, которые кого-то убили на войне, то они будут сидеть и приравнивать себя к героям Второй мировой войны. У них эта идея, они будут считать нас фашистами, забывая и не зная, что фашисты на самом деле – они", – сказал Худжамов в программе "Денисов Timе".

Напомним, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Однако ВСУ и подразделения территориальной обороны дают достойный отпор врагу.

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