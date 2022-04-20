"В голове у россиян дерьмо и свист. Перекати-поле катится от одного уха к другому, и так гоняет по голове. И они потом говорят: "Чего вы нас ненавидите?" Сука, да вас надо убивать. Увидел только эту курицу на паспорте – сразу надо, чтобы подача летела по морде, или автоматная очередь.

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Как с ними можно разговаривать? "Убивай, насилуй, вези мне там что-нибудь...". Ну как это можно, бляха-муха... Уже прошел тот шок, когда ты задаешься вопросом: "Как так можно?". Надо просто понять, что это нелюди, из которых надо построить, как в фильме "Игра престолов", стену, и даже, когда они будут подыхать от голода, даже туда им не бросить килограмм картошки. Даже тогда, когда они будут вздыхать, будут просить у нас на коленях, чтобы мы их покормили – хрен им.

Мы живем сейчас в историческое время, когда все меняется. Когда наконец-то наступает историческая правда, которая была за нами. Сколько веков было таких: убийства, набеги, похищение истории, и рабами нас пытались сделать. Наконец-то такой исторический момент, когда их надо загнать туда в стойло, бл*ть, и не выпускать больше никогда. И построить стену не такую, как строил Сеня (Арсений Яценюк, – прим.), что можно только футбольное поле загородить и через нее пролезет все, что хочешь, а построить настоящую стену. Отгородиться, бл*ть, и забыть об этой стране", – сказал Худжамов в программе "Денисов Timе".

Напомним, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Однако ВСУ и подразделения территориальной обороны дают достойный отпор врагу.

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