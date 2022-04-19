"Ви бачили їхніх жінок? Це свиноматки. Вони під дією алкоголю народжують дітей, які до нас приходять зараз. Вони пишаються ракетами у своїй країні, бляха-муха. Я чекав цього, бо вони повні дикуни.

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Якщо подивитися, як за 200-300 кілометрів від Москви живуть люди, це просто піз**ц. У нас свині краще живуть. У мене собака живе краще, ніж люди там", – сказав Худжамов в етері Денисов Time.

Зауважимо, російських жінок теж можна вважати співучасниками злочинів в Україні. Вони часто хвалять своїх "чоловіків" за мародерства, вбивства чи ґвалтування. Найбільш красномовний випадок: коли дружина закликала військового ґвалтувати українок, але нічого їй про це не говорити.

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