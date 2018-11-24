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"Кто-то очень влиятельный хочет вернуться в сборную", – Моуринью язвительно ответил на критику Касильяса

14:49 108 Читати українською
"Кто-то очень влиятельный хочет вернуться в сборную", – Моуринью язвительно ответил на критику Касильяса
Икер Касильяс и Давид Де Хеа / Reuters

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью обвинил своего бывшего подопечного в мадридском Реале Икера Касильяса в заговоре против голкипера манкунианцев и сборной Испании Давида Де Хеа.

"Я знаю, почему Де Хеа так много критикуют в Испании. Потому что кто-то очень влиятельный хочет вернуться в сборную. Но, думаю, сделать это ему будет очень трудно, поскольку впереди него в национальной команде лучший вратарь планеты", – цитирует Моуринью Goal.com.

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Напомним, что ранее Икер Касильяс резко высказался в адрес Моуринью, вспомнив его работу в Реале в негативном свете. Португальский специалист решил ответить ветерану, совместив его критику с выпадами в адрес подопечного "Особенного" в Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа, который заменил Касильяса в сборной.

Также 37-летний кипер заявил, что не против вернуться в "Фурию роху", если получит вызов от тренера команды Луиса Энрике.

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Давид Де Хеа Давид Де Хеа Икер Касильяс Икер Касильяс Порту Порту Испания Испания Жозе Моуринью Жозе Моуринью
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