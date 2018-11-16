Касільяс прокоментував вимогу вболівальників повернути його у збірну Іспанії

Голкіпер Порту Ікер Касільяс розповів про своє бажання повернутися в Реал.

"Я був би радий, якби мені подзвонили зі збірної Іспанії і попросили повернутися. Якби подзвонили з Реала? Я б погодився, звичайно ж. Я не можу забути місце, де я виріс.

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Але я вважаю, що відхід з Реала був правильним вибором. Якби я залишився, все могло б погано закінчитися", – цитує Касільяса L'Equipe.

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