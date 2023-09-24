"Владлен Юрченко буде відновлюватись ще місяць, я не знаю... Володимир Чеснаков – 2-3 тижні.

Скрипник назвав причину розгромної поразки Ворскли від Кривбаса: "Ви бачили, хто виходив на заміну?"

Ардіт Толі вже тривалий час перебуває на трибунах, але він не заявлений. Ми не можемо цього зробити, бо у нього щось там з контрактом з попередньою командою. Це ті проблеми, які у нас зараз є. І з цими проблемами ми намагаємося щось зробити.

Ми повинні були обіграти Чорноморець, Олександрію. Хоча зараз Олександрію всі обігрують. Я ж кажу, що хлопці з такою головою сидять, вони розуміють – все, що в них було, вони віддали, але зараз ми в такому становищі. А коли у тебе є обойма, не 11 або 8 людей, а хоча б 15, кожен з яких б'ється за місце і хоче грати – ось це потрібно будь-якій команді. А у нас виходить, що хто живий, той і грає", – сказав Скрипник у коментарі клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, розгромна поразка від Кривбаса в останньому турі (1:4) відкинула Ворсклу на дев'яту сходинку турнірної таблиці УПЛ.

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