"Чи був у мене план Б? Ви бачили, хто виходив на заміну? 18-річні хлопці. Це план B? Що ви оце кажете? План B – це коли в тебе 25 хлопців, які тримають конкуренцію та хочуть грати. А коли в тебе 5 травмованих… Починаєте, план B, план C.

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Навіть ті, хто вийшов, як могли – так і грали. Я їм дуже вдячний. Вони віддали все, що можуть. Я більше знаю команду, ніж ви. У вас з боку все розписано, план B, план C, все маєте одразу бачити. А коли ми виграємо – ви так не кажете. Команда грає так, як може. У кожному матчі. Підлаштовуємося, робимо те, що можемо.

Ви ж не слухаєте, що каже тренер. Вам хочеться щось спитати таке, що когось здивує. Ми не можемо придумати те, чого немає. Не можемо дозаявляти гравців. У мене Якубу три дні тренується", – відповів Скрипник у післяматчевому коментарі.

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