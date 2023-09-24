"Владлен Юрченко будет восстанавливаться еще месяц, я не знаю... Владимир Чеснаков – 2-3 недели.

Скрипник назвал причину разгромного поражения Ворсклы от Кривбасса: "Вы видели, кто выходил на замену?"

Ардит Толи уже длительное время находится на трибунах, но он не заявлен. Мы не можем этого сделать, потому что у него что-то там с контрактом с предыдущей командой. Это те проблемы, которые у нас сейчас есть. И с этими проблемами мы пытаемся что-то сделать.

Мы должны были обыграть Черноморец, Александрию. Хотя сейчас Александрию все обыгрывают. Я же говорю, что ребята с такой головой сидят, они понимают – все, что у них было, они отдали, но сейчас мы в таком положении. А когда у тебя есть обойма, не 11 или 8 человек, а хотя бы 15, каждый из которых бьется за место и хочет играть – вот это нужно любой команде. А у нас получается, что кто жив, тот и играет", – сказал Скрипник в комментарии клубному YouTube-каналу.

Напомним, разгромное поражение от Кривбасса в последнем туре (1:4) отбросило Ворсклу на девятую строчку турнирной таблицы УПЛ.

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