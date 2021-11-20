"У нас був момент з Фонсекою, коли м'яч вилетів в аут, і я його трохи притримав. Португалець тоді емоційно відреагував. Хоча Шахтар тоді більше м'ячем володів, і я теж хотів його трохи потримати.

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Якщо ж серйозно говорити про Фонсеку і його тренерський штаб, то можна багато чого сказати. Зараз ось Луческу здивувало, як поводиться тренерський штаб Де Дзербі. Але те ж саме було і тоді. Всі вибігають, коли радіють, провокують...

Напевно, така поведінка тренерів Шахтаря прописана у їхньому контракті – якщо команда виграє, то ви повинні ще більше провокувати. І якщо команда програє, теж саме робити. Це філософія як на футбольному полі, так і у тренерському штабі. Зрозуміло, що це все емоції, гра. Як футболісти грають на поле, так і тренерський штаб", – сказав Хацкевич в інтерв'ю YouTube-каналу ПРЯМА ЧЕРВОНА.

Нагадаємо, Фонсека очолював Шахтар з 2016 по 2019 роки, а Хацкевич тренував Динамо з 2017-го по 2019-ий.

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