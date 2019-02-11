Названа причина смерті Еміліано Сали

Спеціалісти визначили причину смерті Еміліано Сали. 28-річний футболіст помер від травм голови та грудної клітки.

Сала, який летів з Нанта у Кардіфф, коли його літак зник з радарів, був знайдений серед уламків літака 4 лютого на дні Ла-Маншу. Тіло ідентифікували за відбитками пальців.

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Розтин тіла Сали дозволив з’ясувати і причини смерті футболіста Кардіффа. Сала помер від травм голови та грудної клітки, повідомляє Wales Online.

Нагадаємо, раніше рятувальники пообіцяли опублікувати звіт щодо авіакатастрофи протягом місяця. Зазначимо, що тіло пілота Дейва Ібботсона досі не знайдене.

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