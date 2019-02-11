toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ АЯКС - РЕАЛ МАДРИД ТОТТЕНХЕМ - БОРУСІЯ ДОРТМУНД ОЛІМПІАКОС - ДИНАМО

Названа причина смерті Еміліано Сали

11 лютого 16:32 13783 Читать на русском
Названа причина смерті Еміліано Сали
Названа причина смерті Еміліано Сали

Спеціалісти визначили причину смерті Еміліано Сали. 28-річний футболіст помер від травм голови та грудної клітки.

Сала, який летів з Нанта у Кардіфф, коли його літак зник з радарів, був знайдений серед уламків літака 4 лютого на дні Ла-Маншу. Тіло ідентифікували за відбитками пальців.

Тіло Сали доставлять в Аргентину в п'ятницю – похорон пройде у рідному місті гравця

Розтин тіла Сали дозволив з’ясувати і причини смерті футболіста Кардіффа. Сала помер від травм голови та грудної клітки, повідомляє Wales Online.

Нагадаємо, раніше рятувальники пообіцяли опублікувати звіт щодо авіакатастрофи протягом місяця. Зазначимо, що тіло пілота Дейва Ібботсона досі не знайдене.

Трагічна смерть Еміліано Сали: як Мессі та футбольний світ оплакують 28-річного гравця, а Нант демонструє шляхетність

Теги
Головне Світ Футбольні авіакатастрофи Еміліано Сала Еміліано Сала
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
3
хв
Олімпіакос
19:55
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук