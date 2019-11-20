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Моурінью визначився із першим трансфером на чолі Тоттенхема

18:46 854 Читать на русском
Моурінью визначився із першим трансфером на чолі Тоттенхема
Гарет Бейл / BBC

Новий тренер Тоттенхема Жозе Моурінью висловив бажання підписати вінгера Реала Гарета Бейла.

15’ Аарон Ремзі
47’ Аарон Ремзі
 
15’ Аарон Ремзі
47’ Аарон Ремзі

Гарет Бейл став першою трансферною ціллю Жозе Моурінью на чолі Тоттенхема, інформує Wales Online.

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Зазначається, що трансфер валлійця може пришвидшитись через його тролінг на адресу Реала. Нагадаємо, після перемоги над Угорщиною Бейл позував перед камерами з прапором своєї країни, на якому був напис "Уельс, гольф, Мадрид. У такій послідовності".

Додамо, що Бейл провів 7 матчів у складі Реала в поточному сезоні, відзначившись 2 голами та 2 асистами. До цього Гарет виступав саме за Тоттенхема.

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Теги
Англія Трансфери Уельс - Угорщина Реал Мадрид Реал Мадрид Уельс Уельс Жозе Моурінью Жозе Моурінью Гарет Бейл Гарет Бейл Тоттенхем Тоттенхем
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