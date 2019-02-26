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"Хотів вибачитись, а він взяв і обробив той м'яч", – Деулофеу розповів анекдот про Мессі

17:12 171 Читать на русском
"Хотів вибачитись, а він взяв і обробив той м'яч", – Деулофеу розповів анекдот про Мессі
Жерар Деулофеу та Ліонель Мессі / Daily Express

Форвард Уотфорда Жерар Деулофеу прокоментував гру Ліонеля Мессі в матчі 25 туру Прімери проти Севільї та розповів анекдот про аргентинця.

"Я думав, що я король вихідних, поки не побачив гру Мессі на Рамон Санчес Пісхуан. Він неймовірний футболіст. Я насолоджуюсь його грою.

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Маю один анекдот про нього: одного разу я віддав йому пас м'ячем, який був наче камінь. Я хотів вибачитись перед Лео, а він взяв і фантастично обробив його.

Я насолоджувався часом у Барселоні, хоч він і був коротким. Я грав поруч із найкращими, але мені треба було будувати власну кар'єру. У Барселоні я був вдома, я був у найкращій команді світу, але не відчував себе там важливим.

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Я особливий гравець, який не має терпіння і потребує грати. Перш за все це був сезон чемпіонату світу, і я мусив піти в пошуку більшої кількості ігрового часу", – розповів Деулофеу Onda Cero.

Іспанія25 турРамон Санчес Пісхуан (Севілья)

Севілья - Барселона: Субота 23 лютого 2019

Севілья
Матч завершено
2 : 4
Барселона
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Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона Севілья - Барселона Жерар Деулофеу Жерар Деулофеу Іспанія
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