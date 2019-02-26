"Хотел извиниться, а он взял и обработал тот мяч", – Деулофеу рассказал анекдот о Месси

Форвард Уотфорда Деулофеу прокомментировал игру Лионеля Месси в матче 25 тура Примеры против Севильи и рассказал анекдот об аргентинце.

"Я думал, что я король выходных, пока не увидел игру Месси на Рамон Санчес Писхуан. Он невероятный футболист. Я наслаждаюсь его игрой.

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У меня есть один анекдот о нем: однажды я отдал ему пас мячом, который был как камень. Я хотел извиниться перед Лео, а он взял и фантастически обработал его.

Я наслаждался временем в Барселоне, хоть оно и было коротким. Я играл рядом с лучшими, но мне надо было строить собственную карьеру. В Барселоне я был дома, я был в лучшей команде мира, но не чувствовал себя там важным.

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Я особый игрок, не имеющий терпения и требующий играть. Прежде всего это был сезон чемпионата мира, и я должен был уйти в поиске большего количества игрового времени", – рассказал Деулофеу Onda Cero.