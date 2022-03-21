"Нам було справді дуже важко, але я думаю, що українцям, які залишаються там, в Україні, де ситуація з кожним днем ​​погіршується, набагато важче.

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Ця війна, я вважаю, є однією з найжорстокіших в історії людства, тому що солдати, які вбивають нас, говорять тією ж мовою, і це неймовірно.

Ми залишили все в Україні. Всі місця, які так багато для нас означають, усе там, тому моє серце там і моє серце розбите", – цитує Катерину ilNapolista.it.

Нагадаємо, Паулу Фонсека під час своєї роботи у Шахтарі одружився з українкою – пара виховує сина. Війна застала їх у Києві – з великими труднощами їм вдалось виїхати з України.

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