Дружина Фонсеки пояснила, чому війна Росії з Україною є однією з найжорстокіших в історії людства
Катерина Фонсека, дружина екс-тренера Шахтаря Паулу Фонсеки, прокоментувала вторгнення російських окупантів на наші землі.
"Нам було справді дуже важко, але я думаю, що українцям, які залишаються там, в Україні, де ситуація з кожним днем погіршується, набагато важче.
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Ця війна, я вважаю, є однією з найжорстокіших в історії людства, тому що солдати, які вбивають нас, говорять тією ж мовою, і це неймовірно.
Ми залишили все в Україні. Всі місця, які так багато для нас означають, усе там, тому моє серце там і моє серце розбите", – цитує Катерину ilNapolista.it.
Нагадаємо, Паулу Фонсека під час своєї роботи у Шахтарі одружився з українкою – пара виховує сина. Війна застала їх у Києві – з великими труднощами їм вдалось виїхати з України.
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