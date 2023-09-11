Вірменія зустрічалася з Хорватією у матчі відбору на чемпіонат Європи. Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Відбір Євро-2024, 6 тур

Група D

Вірменія – Хорватія – 0:1

Гол: Крамаріч, 14

Перед матчем команди мали однакову кількість очок, але хорвати зіграли на один тур менше. Підопічним Олександра Петракова була потрібна хоча б нічия, щоб зберігати хороші шанси у боротьбі за прямий вихід на Євро.

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Дебют склався для господарів песимістично. Якщо Петковіч з вбивчої позиції пробив повз ворота, то Крамаріч у хаосі на кутовому вже не пробачив. Бригада Клемана Тюрпена зафіксувала офсайд, проте VAR змінив рішення на користь Хорватії.

Забитий м'яч не вплинув на початковий план суперників. Вірменія продовжувала сидіти на своїй половині, а хорвати вишуковували стежки до воріт Чінчаревіча. Не обійшлося і без неприємних інцидентів з політичним відтінком. На 35-й хвилині над полем пролетів дрон з прапором Нагірного Карабаха. Тюрпен зупинив гру, але пауза тривала недовго. Рахунок 0:1 протримався до перерви.

Гра вірменів не вражала і в другій половині. Петраков доволі швидко провів 3 заміни, але Хорватія мала громити підопічних українця. xG бронзових призерів чемпіонату світу перевалив за 3 – якби не Чінчаревіч, бути розгрому.

Хорватія довела справу до перемоги і вискочила на першу сходинку групи (10 очок, 4 гри). У турків після 5 матчів стільки ж, а Вірменія зі 7 пунктами лише третя.

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