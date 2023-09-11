– У мене буде одне прохання до вас. Я тут працюю зі січня. Скажіть мені чесно – я хоч раз когось скривдив, образив? Вас, журналістів. Просто мені неприємно. Скажіть чесно – я когось принизив, образив? У когось з вас є претензії?!

– Правильна відповідь – ні.

– Ну за це дякую (сміється). Відверто. Бо пишуть, кажуть, що я ображаю вас тут, поводжуся жахливо, таке витворяю. Але мені здається, що я відповідаю на ваші питання як можу, щиро, – сказав Петраков на прес-конференції.

Додамо, що Вірменія під керівництвом українського фахівця гідно виступає у відборі Євро-2024, але після поразки хорватам випала з омріяної двійки на вершині групи D.

Казка Петракова у відборі Євро-2024 добігає кінця – Вірменія з політичною провокацією програла Хорватії