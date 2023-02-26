"Хотіли показати Україні, наскільки Олекс є важливим для нас": Артета розповів, як Зінченко став капітаном Арсенала
Головний тренер лондонців Мікель Артета назвав ініціатора передачі капітанської пов'язки Олександру Зінченку у матчі з Лестером.
"Все вийшло так чудово, бо це була ініціатива гравців. Мартін Едегор (капітан "канонірів", – прим.) підійшов до мене напередодні матчу та сказав, що команда хоче зробити такий жест для Зінченка.
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Хотіли показати Україні, наскільки Олекс є важливим для нас. Я радий, що все так склалося, перемогу присвячуємо йому та українському народу", – цитує Артету офіційний сайт Арсенала.
Нагадаємо, Арсенал мінімально обіграв Лестер завдяки голу Мартінеллі та залишився на першій сходинці турнірної таблиці АПЛ. Зінченко вивів свою команду з капітанською пов'язкою і провів на полі 93 хвилини.
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