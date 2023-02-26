"Все вийшло так чудово, бо це була ініціатива гравців. Мартін Едегор (капітан "канонірів", – прим.) підійшов до мене напередодні матчу та сказав, що команда хоче зробити такий жест для Зінченка.

Артета присвятив перемогу Арсенала Зінченку та українцям: "Надихають світ своїм бойовим духом"

Хотіли показати Україні, наскільки Олекс є важливим для нас. Я радий, що все так склалося, перемогу присвячуємо йому та українському народу", – цитує Артету офіційний сайт Арсенала.

Нагадаємо, Арсенал мінімально обіграв Лестер завдяки голу Мартінеллі та залишився на першій сходинці турнірної таблиці АПЛ. Зінченко вивів свою команду з капітанською пов'язкою і провів на полі 93 хвилини.

АПЛ: Арсенал здолав Лестер – Зінченко у новій статусній ролі був одним з найкращих, заміна Мудрику крута і вирішальна