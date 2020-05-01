"Хорватський Кафу": ФІФА красиво привітала Срну з першим днем народження на пенсії

Екс-капітана Шахтаря та збірної Хорватії порівнюють з легендою збірної Бразилії.

Даріо Срна минулого літа завершив кар'єру, однак залишив по собі хорошу славу. Сьогодні, у 38-й день народження хорвата, ФІФА красиво його привітала. "Сподіваємося, "хорватський Кафу" насолоджується першими уродинами після виходу на пенсію", – йдеться у привітанні.

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ФІФА пригадала, що Срна є рекордсменом за кількістю матчів у складі Шахтаря та збірної Хорватії. Обидві команди Даріо роками виводив на поле в ролі капітана. За "гірників" хорват зіграв 536 матчів і забив 49 голів, провівши у клубі 15 років.

Останнім місцем ігрової кар'єри Срни став італійський Кальярі. Після відрядження в Італію Даріо повернувся в Шахтар і зараз працює в тренерському штабі Луїша Каштру.

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