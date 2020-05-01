"Хорватский Кафу": ФИФА красиво поздравила Срну с первым днем рождения на пенсии

Экс-капитана Шахтера и сборной Хорватии сравнивают с легендой сборной Бразилии.

Дарио Срна прошлым летом завершил карьеру, однако оставил после себя хорошую славу. Сегодня, в 38-й день рождения хорвата, ФИФА красиво его поздравила. "Надеемся, "хорватский Кафу" наслаждается первым днем ​​рождения после выхода на пенсию", – говорится в поздравлении.

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ФИФА вспомнила, что Срна является рекордсменом по количеству матчей в составе Шахтера и сборной Хорватии. Обе команды Дарио годами выводил на поле в роли капитана. За "горняков" хорват сыграл 536 матчей и забил 49 голов, проведя в клубе 15 лет.

Последним местом игровой карьеры Срны стал итальянский Кальяри. После командировки в Италию Дарио вернулся в Шахтер и сейчас работает в тренерском штабе Луиша Каштру.

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