Хорватія – Словаччина – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Збірна Хорватії здобула важку перемогу над Словаччиною і забезпечила собі вихід до групової стадії Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу Хорватія – Словаччина.

Підопічні Златко Даліча лише у другому таймі змогли зламати опір непоступливої збірної Словаччини на чолі з капітаном Мареком Гамшіком. Гості відкрили рахунок на 32-й хвилині – відзначився Роберт Боженік. Хорвати змогли взяти гру під свій контроль після перерви – Нікола Влашіч, Бруно Петковіч та Іван Перішіч забезпечили фіналістам чемпоінату світу в Росії позитивний результат.

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Після цієї перемоги збірна Хорватії гарантувала собі перше місце у відбірковій групі Е. За другу путівку позмагаються Угорщина, Уельс та Словаччина.

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