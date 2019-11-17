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Хорватія – Словаччина – 3:1 – відео голів та огляд матчу

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Хорватія – Словаччина – 3:1 – відео голів та огляд матчу
Хорвати святкують вихід на Євро / 24 sata

Збірна Хорватії здобула важку перемогу над Словаччиною і забезпечила собі вихід до групової стадії Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу Хорватія – Словаччина.

56’ Нікола Влашіч
60’ Бруно Петковіч
74’ Іван Перішіч
 
Роберт Боженік 32’
Роберт Мак 66’
32’ Роберт Боженік
56’ Нікола Влашіч
60’ Бруно Петковіч
66’ Роберт Мак
74’ Іван Перішіч

Підопічні Златко Даліча лише у другому таймі змогли зламати опір непоступливої збірної Словаччини на чолі з капітаном Мареком Гамшіком. Гості відкрили рахунок на 32-й хвилині – відзначився Роберт Боженік. Хорвати змогли взяти гру під свій контроль після перерви – Нікола Влашіч, Бруно Петковіч та Іван Перішіч забезпечили фіналістам чемпоінату світу в Росії позитивний результат.

Росія – Бельгія – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Після цієї перемоги збірна Хорватії гарантувала собі перше місце у відбірковій групі Е. За другу путівку позмагаються Угорщина, Уельс та Словаччина.

Хорватія здійснила камбек у матчі проти Словаччини та вийшла на Євро-2020

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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