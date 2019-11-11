toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
ЗБІРНА УКРАЇНИ ШАХТАР - ДИНАМО ТАЙСОН РАСИЗМ У ФУТБОЛІ

Ракітіч травмувався в розташуванні збірної Хорватії

23:12 97 Читать на русском
Ракітіч травмувався в розташуванні збірної Хорватії
Іван Ракітіч / Marca

Півзахисник збірної Хорватії та Барселони Іван Ракітіч не допоможе національній команді у найближчому матчі відбору до Євро-2020 проти Словаччини.

 

Іван Ракітіч не допоможе збірній Хорватії в найближчому матчі кваліфікації до чемпіонату Європи, повідомляє EFE.

Барселона попрощається з Ракітічем взимку

"Мені шкода, що я не зможу допомогти команді, але переконаний, що товариші по команді досягнуть успіху без мене. Вони перемогли Словаччину в першій грі, без мене, і я думаю, зроблять це в Рієці. Буду з ними в усьому, моє серце зі збірною", – зазначив Ракітіч у коментарі виданню. Додається, що Іван пошкодив ахіллове сухожилля.

До слова, Хорватія проведе заключний матч відбору до Євро-2020 проти Словаччини (16 листопада) та товариську зустріч з Грузією (19 листопада).

Барселона – Сельта: хет-трик фантастичного Мессі при блідому футболі "блаугранас" та необхідності відставки Вальверде

blog_ava
Расистський скандал з Тайсоном – мережу підірвало нове відео з вигуками фанатів Динамо
15:29
9771
Теги
Хорватія - Словаччина Хорватія Хорватія Євро-2020 Барселона Барселона Іван Ракітіч Іван Ракітіч
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
21
год
:
57
хв
Албанія
21:45
Андорра
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук