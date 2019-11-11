Ракітіч травмувався в розташуванні збірної Хорватії

Півзахисник збірної Хорватії та Барселони Іван Ракітіч не допоможе національній команді у найближчому матчі відбору до Євро-2020 проти Словаччини.

Іван Ракітіч не допоможе збірній Хорватії в найближчому матчі кваліфікації до чемпіонату Європи, повідомляє EFE.

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"Мені шкода, що я не зможу допомогти команді, але переконаний, що товариші по команді досягнуть успіху без мене. Вони перемогли Словаччину в першій грі, без мене, і я думаю, зроблять це в Рієці. Буду з ними в усьому, моє серце зі збірною", – зазначив Ракітіч у коментарі виданню. Додається, що Іван пошкодив ахіллове сухожилля.

До слова, Хорватія проведе заключний матч відбору до Євро-2020 проти Словаччини (16 листопада) та товариську зустріч з Грузією (19 листопада).

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