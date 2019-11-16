Хорватия осуществила камбэк в матче против Словакии и вышла на Евро-2020

В рамках 9-го тура отбора к Евро-2020 в группе Е Хорватия сумела отыграться во втором тайме против Словакии и вышла на Евро-2020 с первого места (3:1).

В рамках 9-го тура отбора к Евро-2020 сборная Хорватии дома встречалась со Словакией. "Клетчатые" ожидаемо завладели мячом, первые намеки на опасности у ворот возникали в основном из-за провалов в обороне словаков. Один из таких полумоментов возник на 21-й минуте – Едвай навесил с правого фланга на Петковича, но тот не смог как следует попасть по мячу с близкого расстояния.

По-настоящему опасных моментов пришлось ждать до 27-й минуты – Модрич поднял голову и увидел свободного Влашича в центре штрафной соперника, точно навесил, а Никола классно пробил, впрочем Дубравка справился и вытащил мяч из-под перекладины. Визуально хозяева имели больше шансов открыть счет. Впрочем, словаки хоть и проваливались в защите, но также имели свои моменты. Пекарик ворвался в штрафную и пробил с острого угла – кипер перевел на угловой.

А уже через несколько минут после этого гости неожиданно вышли вперед – Боженик разыграл классную комбинацию на двоих с Лоботкой, который выполнил результативный навес на Роберта с левого края штрафной. 0:1 – и градус матча неожиданно повысился, поскольку хорватов такой результат отнюдь не устраивал и ставил под сомнение их выход из группы. Перишич мог почти мгновенно сравнивать счет, но, замыкая дальнюю штангу, головой пробил точно в Дубравку. Под конец тайма 19-летний Боженик отметился еще одним опасным эпизодом у ворот Ливаковича, пробив под перекладину – лишь угловой.

После перерыва подопечные Златко Далича вышли с совершенно другим настроением и довольно быстро сумели сравнять счет – перехват в центре поля, быстрая контратака 3-в-3, Влашич получил пас вблизи штрафной и решил пробить между защитниками точно в левый угол ворот Дубравки! 1:1.

Никто, казалось, не удивился, когда через 4 минуты хозяева вышли вперед. Все просто: прекрасная подача Модрича с углового, мощный удар Петковича в левый угол – 2:1. Словаки за это время не создали ни одного момента, а на 66-й минуте, казалось, потеряли надежды на положительный результат после второй желтой для Мака – Роберт почему-то решил придержать Брекало за футболку в центре поля, за что и был справедливо наказан Тюрпеном.

Словаки пытались держать мяч, однако игра в атаке от гостей выглядела откровенно безнадежно. Зато "клетчатые" забили третий – Баришич прошел по правому флангу и прострелил на свободного Перишича, который в касание отправил мяч в дальний угол. После этого игра заметно успокоилась: хозяева уже не шли большими силами вперед, хотя моменты все равно возникали, а словаки просто не имели этих сил. В итоге – 3:1. Победа Хорватии, которая стала тринадцатой командой, которая квалифицировалась на чемпионат Европы!