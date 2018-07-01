Хорватія – Данія: курйозні голи та результативна нічия після першого тайму

Хорватія та Данія зустрічаються у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу 2018. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Матч Хорватія – Данія розпочався о 21:00 за київським часом. Після першого тайму нічия 1:1.

Хорватія – Данія – відео голів

Команди видали просто феєричний старт поєдинку, обмінявшись забитими голами з інтервалом у три хвилини. Спочатку Йоргенсен записав на свій рахунок найшвидший м'яч Мундіалю з червня 2014 року. Кнудсен виконав вкидання з ауту в центр штрафного майданчика хорватів, Ділейні проштовхнув сферу на Матіаса Йоргенсена, а той зумів "прошити" своїм ударом захисників та Субашіча.

Збірна Хорватія не довго перебувала в траурі та курйозно відновила паритет. Врсалько прострілив у карний "вікінгів", які, здавалось, вже винесли м'яч подалі, однак сфера після рикошету потрапила до ніг Манджукіча. Холоднокровний нападник Юве ударом з лінії воротарського не залишив Шмейхелю жодних шансів.

Після стартової перестрілки хорвати почали більше контролювати м'яч та діяли гостріше, але саме данці "укололи" свого суперника на 28-й хвилині. Бретвейт після провалу Віди в центрі захисту не зумів переграти Субашіча в ближньому бою. Втім хорвати знову не забарились з відповіддю, а від пропущеного гола данців врятував Шмейхель, який потягнув постріл Ракітіча, а згодом і удар Перішіча з гострого кута. В кінці першого тайму на боці скандинавів була ще й фортуна, коли Ловрен головою дивом не влучив у рамку.

З початку другого тайму стало зрозуміло, що команди бояться відкриватись та ризикувати, а тому на полі з'явилось більше боротьби, аніж власне футболу. Лише на 72-й хвилині матчу Йоргенсен порушив тишу, увірвавшись в штрафний майданчик хорватів та без перешкод пробивши у руки Субашічу. А вже через декілька хвилин Еріксен технічно цілив в ближній кут з лінії карного, однак м'яч, зачепивши ногу суперника, пройшов поруч зі стійкою.

ЧС-2018, 1/8 фіналу

Хорватія – Данія – 1:1 (LIVE)

Голи: Йоргенсен, 1 – Манджукіч, 4