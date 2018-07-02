Хорватія – Данія: Шмейхель став найкращим гравцем матчу

Каспер Шмейхель став найкращим у матчі Хорватія – Данія / Фото: FIFA

Визначився найкращий гравець матчу 1/8 ЧС-2018 Хорватія – Данія.

Голкіпера збірної Данії Каспера Шмейхеля отримав звання найкращого футболіста матчу Хорватія – Данія, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Хорватія перемогла Данію в серії пенальті та вийшла в 1/4 фіналу ЧС-2018

Шмейхель декілька разів рятував свою збірну в основний час. Також відбив пенальті від Модріча наприкінці другого овертайму та зумів впоратись з ударами Піварича та Баделя під час серії пенальті.

Проте це не допомогло збірній Данії пройти у наступний раунд змагань.

Хорватія – Данія – 1:1 (пен. 3:2) – відео голів та огляд матчу