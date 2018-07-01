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Хорватія – Данія: команди повторили рекорд чемпіонатів світу, обмінявшись голами вже в дебюті поєдинку

21:35 240 Читать на русском
Хорватія – Данія: команди повторили рекорд чемпіонатів світу, обмінявшись голами вже в дебюті поєдинку
Хорватія – Данія / FIFA

У поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 Хорватія – Данія команди забили двічі за 3 хвилини 37 секунд, що є повторенням рекорду чемпіонатів світу.

В матчі Хорватія – Данія команди повторили рекорд чемпіонатів світу, забивши двічі за три з половиною хвилини.

Хорватія – Данія – відео голів

Другий гол у матчі був забитий на 3-й хвилині і 37-й секунді. Це лише другий подібний матч в історії Мундіалів – після поєдинку Аргентини та Нігерії у 2014 році

Нагадаємо, переможець цього матчу у 1/4 фіналу зіграє проти Росії, яка сенсаційно здолала Іспанію.

ЧС 20181/8 фіналу

Хорватія - Данія: Неділя 01 липня 2018

Хорватія

live 82'
1 : 1
Данія
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Теги
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