Хорватія – Данія: команди повторили рекорд чемпіонатів світу, обмінявшись голами вже в дебюті поєдинку

У поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 Хорватія – Данія команди забили двічі за 3 хвилини 37 секунд, що є повторенням рекорду чемпіонатів світу.

В матчі Хорватія – Данія команди повторили рекорд чемпіонатів світу, забивши двічі за три з половиною хвилини.

Хорватія – Данія – відео голів

Другий гол у матчі був забитий на 3-й хвилині і 37-й секунді. Це лише другий подібний матч в історії Мундіалів – після поєдинку Аргентини та Нігерії у 2014 році

Нагадаємо, переможець цього матчу у 1/4 фіналу зіграє проти Росії, яка сенсаційно здолала Іспанію.