Хорватія – Данія: Йоргенсен забив найшвидший гол Мундіалю з червня 2014 року

Захисник збірної Данії Матіас Йоргенсен став автором найшвидшого голу чемпіонату світу-2018. Це найшвидше взяття воріт після гола Клінта Демпсі у ворота Гани на ЧС-2014.

У матчі 1/8 фіналу ЧС-2018 Хорватія – Данія захисник данців Матіас Йоргенсен відкрив рахунок вже на 57-й секунді матчу.

Іспанія – Росія – 1:1 (пен. 3:4) – відео голів та огляд матчу

Цей гол поки є найшвидшим на цьому чемпіонаті світу, а також найшвидший гол на Мундіалях після червня 2014 року, коли форвард збірної США Клінт Демпсі на 29-й секунді вразив ворота збірної Гани.

Нагадаємо, сьогодні, 1 липня, збірна Росії сенсаційно вибила з турніру Іспанію, перегравши її в серії пенальті.