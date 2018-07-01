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Хорватія – Данія – відео голів

21:05 2901 Читать на русском
Хорватія – Данія – відео голів
Хорватія – Данія – відео голів

Збірна Хорватії грає з Данією в 1/8 фіналу ЧС-2018. Дивіться відео голів матчу Хорватія – Данія.

В матчі 1/8 Хорватія – Данія команди обмінялись голами вже на перших хвилинах поєдинку.

Хорватія – Данія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЧС-2018

Рахунок відкрили данці – після вкидання ауту найспритнішим виявився Йоргенсен.

Відео гола Йоргенсена:

Проте практично одразу Манджукіч після серії рикошетів зумів відновити рівновагу.

Відео гола Манджукіча:

ЧС 20181/8 фіналу

Хорватія - Данія: Неділя 01 липня 2018

Хорватія

live 82'
1 : 1
Данія
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Теги
ЧС 2018 Данія Данія Хорватія Хорватія Хорватія - Данія Відеоновини
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19
хв
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17:00
Мексика
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