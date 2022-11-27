Чемпіонат світу 2022, група F, 2 тур

27 листопада, 18:00. Доха, стадіон Халіфа

Головний арбітр: Андреас Матонте (Уругвай)

Трансляція: MEGOGO, Суспільне

Протистояння чинного фіналіста і рідкого гостя великих турнірів зовсім несподівано набуло вкрай принципового характеру. Найбільше вогню у 2 турі буде саме тут, не сумнівайтеся! Наставник збірної Канади запустив ризиковане ІПСО, коли почав зухвало кричати на всі боки, що його команда тут, аби піти далеко, тому ганятиме хорватів так само хвацько, як зробила це з бельгійцями. Головний тренер Коста-Ріки вже замахувався на золото ЧС-2022, аж поки Кейлор Навас не отримав 7 голів у свої ворота від Іспанії. Хорватські ЗМІ наразі першими відповіли своєю інформаційною бомбою, показавши Джона Гердмана голим на обкладинці з натяком на малу чоловічу гідність.

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Тепер у "кленових листків" нема іншого виходу, як перемагати. Інакше Канада з найсимпатичнішої команди 1 туру різко перетвориться у найсмішнішу. Чи треба було так необачно будити дракона, у складі якого готові до вогняної бійки купа зірок з топ-чемпіонатів? Так, Альфонсо Девіс і компанія рвали Бельгію на шматки в дуже вражаючому стилі, та в підсумку все ж поступилися. Канадці досі залишаються без голів на чемпіонатах світу, а суперник і так є вимогливішим, ніж нинішні "червоні дияволи". Їхні фанати зараз журяться, що дарма Гердман так передчасно кидав слова на вітер, адже це тільки додасть мотивації і злості хорватам.

Даліч нарікав, що Хорватія "проспала" матч з Марокко (0:0), позаяк гра відбувалася дуже рано (11:00 за європейським часом, збиті біоритми, все таке). Тепер жодних причин задрімати, тільки священна помста. Головний тренер "полум'яних" ледь не з десяток разів обурювався відсутністю поваги з боку суперника і ФІФА, що призначає їхні поєдинки на такий швидкий слот. Мовляв, ми – друга команда світу, а з нами так нешанобливо, ще й ці вискочки погрожують. Вогники в очах Перішіча, який ніби шукав своїх кривдників у залі для преси, могли злякати канадських журналістів і фанатів. Іван, досвідчений учасник великих форумів, готує ріпосту.

А так, за всім цим шумом ми вже й забули, що Канада видала моментів на майже 3 очікувані голи і з великим відривом була найяскравішою у своєму квартеті. Хорватія (0,9 за даними Infogol) і Бельгія (1,0) напрацювали приблизно на однакові цифри xG. Важко уявити, щоб команда Даліча дозволила зробити в себе "вдома" такий же прохідний двір. Тим паче, що іншого такого Куртуа і в крутіших збірних не завжди знайдеш. Однак чи в атаці вдасться використати агресивний стиль Канади собі на користь? З обережними і дисциплінованими марокканцями вийшло так собі. Ми все ще не побачили золоте покоління Модріча, Ковачіча, Перішіча, Брозовіча і компанії у всій красі.

Орієнтовні склади на матч Хорватія – Канада

Хорватія (4-3-3): Ліваковіч – Юрановіч, Ловрен, Гвардіол, Соса – Брозовіч, Модріч, Ковачіч – Влашіч, Крамаріч, Перішіч

Канада (3-4-3): Борян – Джонстон, Віторія, Міллер – Ларія, Хатчінсон, Еустакіо, Девіс – Хойлетт, Девід, Б'юкенен

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Аналітики Opta віддають Канаді досить значні шансів на перемогу (27%). Імовірність тріумфу Хорватії оцінили у 47%. "Кленові листки" вдвічі перевершили свій рекорд на мундіалях за кількістю ударів (22). І це проти Бельгії, яка входить у другий ешелон фаворитів турніру. Хорватія ж поступилася Марокко за ударами (5:8), встановивши особистий антирекорд. Це втричі менше, ніж у середньому на срібному для неї ЧС-2018. Увага! Один підопічний Фонсеки Джонатан Девід більше разів стріляв по воротах бельгійців з меж штрафного (7), ніж вся команда Даліча проти марокканців. Кількість може перейти в якість, але реалізація канадців розчарувала. Це лише другий випадок за 56 років на Мундіалі, коли з такого багатства моментів не виріс гол.

"Кленовим" усе ще чогось не вистачає в ментальному плані. Можливо, тому Гердман зараз втягує хорватів у свою гру? Намагається вивести з розміреного ритму, втягнути у вуличну бійку. А там бачить себе крутим хуліганом, готовим протистояти еліті. Він прийшов на щабель вище і не просить, а вимагає: Нам належить добрячий шмат вашого пирога. Рідко коли на такому рівні побачиш настільки провокаційний стиль тренерів. Це щось більше з боксу. Зазвичай такі зухвальці добряче отримують за свої слова і повертаються додому ні з чим. На свій гол Канада має нарешті дочекатися, але чи не зарано тягатися навіть з не найбільш переконливою версією Хорватії?

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