Матч Франція – Данія стартував о 18:00 за київським часом. У першому турі групи D чинні чемпіони світу здобули вольову перемогу над Австралією (4:1), а Данія розписала безгольову нічию з Тунісом. Сьогодні вдень у групі D стартував другий тур – Австралія здолала африканську команду, тому сьогоднішня перемога гарантувала "Ле Бльо" вихід у плей-офф Мундіалю. Данцям ж потрібно було як мінімум не програвати французам і обігрувати Австралію в останньому турі. "Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає, як Франція вийшла у плей-офф ЧС-2022.

Дідьє Дешам провів кілька замін у старті після першої гри з Австралією. Серйозно оновився захист – травмованого Лукаса Ернандеса змінив його брат Тео, Кунде вийшов замість Павара, а Варан з'явився у старті замість Конате. Своє місце зберіг лише Упамекано. Решта позицій наставник Франції вирішив не чіпати. Та й, зрештою, навіщо? Атака у матчі з Австралією своє завдання виконала.

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Що стосується Данії, то Каспер Юлманд теж вдався до ротації. К'яер поступився місцем Нельссону, замість травмованого Ділейні вийшов Ліндстрьом. Дольберг і Сков Ольсен теж сіли в запас замість них з'явилися Корнеліус і Дамсгор.

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Блідий перший тайм з перевагою Франції

Перші хвилини гри минули спокійно у доволі низькому темпі. Найпам'ятнішим моментом на старті матчу був прохід Усмана Дембеле, який ефектно прибрав кількох суперників, пройшовши півполя, але й тоді удару по воротах не було. Лише на 10-й хвилині виник шанс у Жиру, однак нападник французів після скидки Рабйо не зміг пробити з меж штрафного. Варан пробив після розіграшу штрафного – надійно зіграв Меле, який заблокував політ м'яча.

На 20-й хвилині Андреас Крістенсен зірвав вихід Мбаппе на ворота Шмейхеля після фантастичного пасу Грізманна. Лише жовта, позаяк поруч був ще один захисник Данії. Подача зі штрафного, і нарешті вступив у гру Каспер Шмейхель, ефектно парирувавши удар головою від Рабйо.

Корнеліус грубо наступив на ногу Олів'є Жиру – найкращому бомбардиру в історії Франції разом з Тьєррі Анрі (51 гол). Заслужена жовта, а бомбардир "Ле Бльо" таки продовжив гру. Знову нагадав про себе Кіліан Мбаппе, який на швидкості влетів у штрафний і знайшов Кунде. Потужний удар захисника Барселони заблокували.

У Данії можна згадати хіба що контратаку на 36-й хвилині, яку неточним ударом завершив Корнеліус. Дуже бліді 45 хвилин від команди Каспера Юлманда, яка оформила вже третій безгольовий тайм у Катарі. Та й французи, за рідкісними винятками, не вражали, хоча кілька моментів Мбаппе і Ко таки створили. На відміну від скандинавів.

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На старті другого тайму Дембеле вискакував на ворота Шмейхеля, однак вчасний вихід кіпера з воріт допоміг данцям уникнути неприємностей. Втім, повтор показав, що там був офсайд. Підопічні Юлманда відповіли "домашньою заготовкою" з кутового. Льоріс задум розгадав і забрав м'яч до рук.

Франція притисла. Мбаппе знову класно розібрався на фланзі і вистрелив у ближній кут – черговий сейв Шмейхеля. Але на 61-й хвилині Данію не врятував вже ніхто. Кіліан Мбаппе віддав пас на хід Тео Ернандесу, отримав передачу у відповідь і пробив у дальній кут. Франція закономірно повела в рахунку. Шостий гол Мбаппе на Кубку світу – нападник ПСЖ обійшов Зідана і Платіні, у яких по 5 м'ячів на Мундіалях.

Тут же Олів'є Жиру пішов з поля – побиття рекорду Анрі за кількістю голів у футболці збірної доведеться відкласти. Можливо, із цією заміною Дідьє Дешам поквапився, адже Данія після пропущеного м'яча додала, а на 68-й хвилині відігралася. Після подачі кутового Андреас Крістенсен випередив Рабйо і зрівняв рахунок. 1:1!

Данія могла навіть вперед вийти, але Льоріс врятував "Ле Бльо" після удару Дамсгора. Розслабилися французи після забитого м'яча, а команда Юлманда навпаки додала в агресії. Пішла гра на відкритих курсах. Вбивчий шанс вивести французів уперед мав Чуамені, який влучив у Меле з кількох метрів. Рабйо наважився на удар ножицями – над поперечиною!

І все ж таки Франція повернулася у гру, забивши другий гол. На 86-й хвилині Кіліан Мбаппе оформив дубль. Грізманн навісив, а Мбаппе коліном спрямував м'яч у ворота, вигравши боротьбу в Расмуса Крістенсена. У компенсований час Кіліан міг і хет-трик оформити, однак поквапився з ударом після виходу практично віч-на-віч. Втім, Мбаппе і без цього став героєм.

2:1 – Франція першою оформила вихід у плей-офф ЧС-2022. Вперше з 2006 року чинний чемпіон не вилетів на груповому етапі. Підопічні Дешама набрали 6 очок, а в останньому турі зіграють з Тунісом. Данці ще зберігають шанси на друге місце, однак команді Юлманда потрібно перемагати Австралію і сподіватися, що Франція не програє Тунісу.

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