Чемпионат мира 2022, группа F, 2 тур

27 ноября, 18:00. Доха, стадион Халифа

Главный арбитр: Андреас Матонте (Уругвай)

Трансляция: MEGOGO, Суспільне

Противостояние действующего финалиста и редкого гостя крупных турниров совершенно неожиданно приобрело крайне принципиальный характер. Больше всего огня во 2 туре будет именно здесь, не сомневайтесь! Наставник сборной Канады запустил рискованное ИПСО, когда начал дерзко кричать во все стороны, что его команда здесь, чтобы пойти далеко, поэтому будет гонять хорватов так же лихо, как сделала это с бельгийцами. Главный тренер Коста-Рики уже замахивался на золото ЧМ-2022, пока Кейлор Навас не получил 7 голов в свои ворота от Испании. Хорватские СМИ пока что первыми ответили своей информационной бомбой, показав Джона Гердмана голым на обложке с намеком на крохотное мужское достоинство.

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Теперь у "кленовых листьев" нет другого выхода, как побеждать. Иначе Канада из самой симпатичной команды 1 тура резко превратится в самую смешную. Надо ли было столь опрометчиво будить дракона, в составе которого готова к огненной драке куча звезд из топ-чемпионатов? Да, Альфонсо Дэвис и компания рвали Бельгию в клочья в очень впечатляющем стиле, но в итоге все же уступили. Канадцы до сих пор остаются без голов на чемпионатах мира, а соперник и так более требователен, чем нынешние "красные дьяволы". Их фанаты сейчас сокрушаются, что зря Гердман так преждевременно бросал слова на ветер, ведь это только добавит мотивации и злости хорватам.

Далич сетовал, что Хорватия "проспала" матч с Марокко (0:0), поскольку игра проходила очень рано (11:00 по европейскому времени, сбитые биоритмы, все такое). Теперь никаких причин задремать, только священная месть. Главный тренер "пламенных" едва ли не с десяток раз возмущался отсутствием уважения со стороны соперника и ФИФА, назначающей их поединки на столь быстрый слот. Мол, мы – вторая команда мира, а с нами так неуважительно, да еще и эти выскочки угрожают. Огоньки в глазах Перишича, будто искавшего своих обидчиков в зале для прессы, могли испугать канадских журналистов и фанатов. Иван, опытный участник крупных форумов, готовит рипосту.

А так, за всем этим шумом мы уже и подзабыли, что Канада выдала моментов на почти 3 ожидаемых гола и с большим отрывом была самой яркой в своем квартете. Хорватия (0,9 по данным Infogol) и Бельгия (1,0) наработали примерно на одинаковые цифры xG. Трудно представить, чтобы команда Далича позволила сделать у себя "дома" такой же проходной двор. Тем более, что другого такого Куртуа и в более крутых сборных не всегда сыщешь. Однако удастся ли в атаке использовать агрессивный стиль Канады себе на пользу? С осторожными и дисциплинированными марокканцами получилось так себе. Мы все еще не увидели золотое поколение Модрича, Ковачича, Перишича, Брозовича и компании во всей красе.

Ориентировочные составы на матч Хорватия – Канада

Хорватия (4-3-3): Ливакович – Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса – Брозович, Модрич, Ковачич – Влашич, Крамарич, Перишич

Канада (3-4-3): Борян – Джонстон, Витория, Миллер – Лария, Хатчинсон, Эустакио, Дэвис – Хойлетт, Девид, Бьюкенен

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Аналитики Opta отдают Канаде довольно значительные шансы на победу (27%). Вероятность триумфа Хорватии оценили в 47%. "Кленовые листья" вдвое превзошли свой рекорд на мундиалях по количеству ударов (22). И это против Бельгии, которая входит во второй эшелон фаворитов турнира. Хорватия же уступила Марокко по ударам (5:8), установив личный антирекорд. Это втрое меньше, чем в среднем на серебряном для нее ЧМ-2018. Один подопечный Фонсеки Джонатан Дэвид больше раз стрелял по воротам бельгийцев из пределов штрафной (7), чем вся команда Далича против марокканцев. Количество может перейти в качество, но реализация канадцев разочаровала. Это лишь второй случай за 56 лет на Мундиале, когда из такого богатства моментов не вырос гол.

"Кленовым" все еще чего-то не хватает в ментальном плане. Возможно, поэтому Гердман сейчас втягивает хорватов в свою игру? Пытается вывести из размеренного ритма, втянуть в уличную драку. А там видит себя крутым хулиганом, готовым противостоять элите. Он встал на ступень выше и не просит, а требует: Нам принадлежит хороший кусок вашего пирога. Редко когда на таком уровне увидишь настолько провокационный стиль тренеров. Это что-то больше из бокса. Обычно такие наглецы хорошенько получают за свои слова и возвращаются домой ни с чем. Своего гола Канада должна наконец-то дождаться, но тягаться даже с не самой убедительной версией Хорватии не рановато ли?

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