Після нульової нічиєї в іншому поєдинку групи F Марокко – Хорватія гладачі сподівалися побачити хоч тут якісь голи. Матч, як і онлайн-трансляція Бельгія – Канада на "Футбол 24", стартував о 21:00. Ураганний початок. На 1 хвилині Батшуаї підловив помилку суперника на чужій половині й пробив здалеку – Борян на місці. Канада тричі поспіль пробивалася у штрафний. Еустакіо, Девід і Б'юкенен пробивали з вигідних позицій. В останньому випадку снаряд влучив у руку Карраско. До 11-метрової позначки підійшов Альфонсо Девіс, але Куртуа легко потягнув його безхитрісний пенальті. Канадці просно виносять бельгійців. Після стартової спроби європейців за наступні 15 хвилин статистика ударів 1:8, причому всі з меж штрафного!

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Девіс намагається виправитися, спокійно обходить двох захисників і віддає – 39-річний Хатчінсон (найстарший польовий гравець в історії мундіалів, який почав гру в основі) не влучає. Сипляться оборонці Бельгії, і лише Куртуа раз за разом рятує. А що можна очікувати від команди, в якій хвалений Еден Азар у своєму штрафному віддає пас назад... супернику, після чого партнери ледь не привозять ще один пенальті. Що витворяє захисник Баварії! Девіс просто знущається, ідучи в дриблінг проти безпорадних бельгійців. Альфонсо уже створив парочку моментів, а ще більше атак підготував всіма цими ривками з глибини.

І тут на 44 хвилині трапилося щось абсолютно нелогічне і несправедливе. Божевільний пресинг команди Гердмана дав європейцям хоч трохи перепочити. Захисники покатали м'ячик, і Альдервейрельд закинув дальній пас відчаю. Центрбеки Канади провалилися, і Батшуаї прорвався цим коридорчиком, щоб розстріляти воротаря. Б'юкенен у межах воротарського замикав простріл Лареї з правого флангу. Черговий фантастичний промах збірної, яка шокувала підопічних Роберто Мартінеса. Канадці за перший тайм на 3 кілометри перебігали начебто сильнішого суперника, напрацювавши на 2,16 очікуваного гола з 14 ударів. У Бельгії 0,52 з 4 спроб.

HT: Belgium 1-0 Canada



xG: 0.52-2.16

Shots: 4-14

Shots on target: 2-2

Accurate passes: 233-166

Possession: 56%-44%

Corners: 1-2



Canada incredibly unlucky to be behind at the break. pic.twitter.com/A3PzH36vLP — Squawka News (@SquawkaNews) November 23, 2022

Тілеманс і Карраско, на фланзі якого було особливо гаряче пекло, не вийшли на другу половину. Замість них Онана (партнер Миколенка в Евертоні) та Меньє. Обидва швидко хапнули по жовтій за грубощі. А Канада продовжувала розривати. Еустакіо ефектно прокинув поміж ніг... Де Брюйне та ідеально подав. Девід також пробачає на межі воротарського. І знову Де Брюйне запоров контратаку. Праворуч розбігався зовсім вільний Троссард, а Кевін чомусь не дуже вдало віддав у боротьбу на Батшуаї. Спроба №2. Канадці нарешті дали багато простору. КДБ покотив у центр так, що Батшуаї мав купу часу для роздумів. Але ж не стільки, скільки він тягнув резину!

162 passes in the final third.

46 touches in the opposition box.

17 shots in the opposition box.

Three shots on target.

2.57 xG.

One penalty missed.



Zero goals.



A valiant effort from Canada as they come up just short against Belgium.#BELCAN pic.twitter.com/niQdlkXXyJ — bet365 (@bet365) November 23, 2022

Скільки ж цих пасів у недодачу. Таке враження, що бельгійці вперше один одного бачать. Ларін, який вийшов на заміну, ледь не став джокером. Чергова націлена подача з правого флангу пройшла, Куртув ефектно потягнув. Де Брюйне навіть втомлений, без настрої і найкращої форми здатен націлено подати штрафний. Дендонкер промахнувся, як і сам Кевін після свого ривка з м'ячем. Ларін марнує і навіс з лівого флангу. Позиція по центру – забивай не хочу. Канада відзначає день прощення.

FT: Belgium 1-0 Canada



xG: 0.76-2.57

Shots: 9-21

Shots on target: 3-3

Accurate passes: 419-351

Possession: 53%-47%

Corners: 4-4



Belgium take the W. pic.twitter.com/hZkDZcUSWY — Squawka News (@SquawkaNews) November 23, 2022

Найбільш несправедливий матч 1 туру Мундіалю. Канада не забила жодного гола, хоча xG награла на майже 3. Цілих 44 дотики у чужому штрафному, 162 передачі у фінальній третині поля, де Бельгія і близько не була господарем своїх тилів. Однак "червоні дияволи" виграють 11 з останніх 13 матчів на чемпіонатах світу та очолюють свою групу. Хорватія і Марокко мають по балу. Канада з нулем, але це королі квартету F за якістю атакувальної гри.

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