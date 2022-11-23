Канада дивом не обіграла Бельгію в матчі ЧС-2022 – зірка Баварії не забив пенальті, погром за ударами і моментами
Бельгії пощастило здолати Канаду (1:0) у 1 турі Чемпіонату світу 2022. Рахунок і огляд матчу – на "Футбол 24".
Після нульової нічиєї в іншому поєдинку групи F Марокко – Хорватія гладачі сподівалися побачити хоч тут якісь голи. Матч, як і онлайн-трансляція Бельгія – Канада на "Футбол 24", стартував о 21:00. Ураганний початок. На 1 хвилині Батшуаї підловив помилку суперника на чужій половині й пробив здалеку – Борян на місці. Канада тричі поспіль пробивалася у штрафний. Еустакіо, Девід і Б'юкенен пробивали з вигідних позицій. В останньому випадку снаряд влучив у руку Карраско. До 11-метрової позначки підійшов Альфонсо Девіс, але Куртуа легко потягнув його безхитрісний пенальті. Канадці просно виносять бельгійців. Після стартової спроби європейців за наступні 15 хвилин статистика ударів 1:8, причому всі з меж штрафного!
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Девіс намагається виправитися, спокійно обходить двох захисників і віддає – 39-річний Хатчінсон (найстарший польовий гравець в історії мундіалів, який почав гру в основі) не влучає. Сипляться оборонці Бельгії, і лише Куртуа раз за разом рятує. А що можна очікувати від команди, в якій хвалений Еден Азар у своєму штрафному віддає пас назад... супернику, після чого партнери ледь не привозять ще один пенальті. Що витворяє захисник Баварії! Девіс просто знущається, ідучи в дриблінг проти безпорадних бельгійців. Альфонсо уже створив парочку моментів, а ще більше атак підготував всіма цими ривками з глибини.
І тут на 44 хвилині трапилося щось абсолютно нелогічне і несправедливе. Божевільний пресинг команди Гердмана дав європейцям хоч трохи перепочити. Захисники покатали м'ячик, і Альдервейрельд закинув дальній пас відчаю. Центрбеки Канади провалилися, і Батшуаї прорвався цим коридорчиком, щоб розстріляти воротаря. Б'юкенен у межах воротарського замикав простріл Лареї з правого флангу. Черговий фантастичний промах збірної, яка шокувала підопічних Роберто Мартінеса. Канадці за перший тайм на 3 кілометри перебігали начебто сильнішого суперника, напрацювавши на 2,16 очікуваного гола з 14 ударів. У Бельгії 0,52 з 4 спроб.
Тілеманс і Карраско, на фланзі якого було особливо гаряче пекло, не вийшли на другу половину. Замість них Онана (партнер Миколенка в Евертоні) та Меньє. Обидва швидко хапнули по жовтій за грубощі. А Канада продовжувала розривати. Еустакіо ефектно прокинув поміж ніг... Де Брюйне та ідеально подав. Девід також пробачає на межі воротарського. І знову Де Брюйне запоров контратаку. Праворуч розбігався зовсім вільний Троссард, а Кевін чомусь не дуже вдало віддав у боротьбу на Батшуаї. Спроба №2. Канадці нарешті дали багато простору. КДБ покотив у центр так, що Батшуаї мав купу часу для роздумів. Але ж не стільки, скільки він тягнув резину!
Скільки ж цих пасів у недодачу. Таке враження, що бельгійці вперше один одного бачать. Ларін, який вийшов на заміну, ледь не став джокером. Чергова націлена подача з правого флангу пройшла, Куртув ефектно потягнув. Де Брюйне навіть втомлений, без настрої і найкращої форми здатен націлено подати штрафний. Дендонкер промахнувся, як і сам Кевін після свого ривка з м'ячем. Ларін марнує і навіс з лівого флангу. Позиція по центру – забивай не хочу. Канада відзначає день прощення.
Найбільш несправедливий матч 1 туру Мундіалю. Канада не забила жодного гола, хоча xG награла на майже 3. Цілих 44 дотики у чужому штрафному, 162 передачі у фінальній третині поля, де Бельгія і близько не була господарем своїх тилів. Однак "червоні дияволи" виграють 11 з останніх 13 матчів на чемпіонатах світу та очолюють свою групу. Хорватія і Марокко мають по балу. Канада з нулем, але це королі квартету F за якістю атакувальної гри.
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