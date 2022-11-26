Після поразки від Канади (0:1) Гердман дуже хвалив своїх підопічних, які переважали візаві, та пригрозив збірній Хорватії: "Я просто показав статистику гравцям. Сказав, що їхнє місце тут і що ми будемо "їсти" цих хорватів. Це наша наступна місія".

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Слова викликали гнів серед представників ЗМІ Хорватії. Найяскравішою була реакція порталу 24sata.hr, який на першій шпальті повністю "оголив" коуча. Джон вже відреагував, пояснивши свої слова.

"Таке говорять, щоб надихнути команду. Я відповів чесно. Не було жодної неповаги до хорватського народу і збірної Хорватії. Добре розумію, де ми є, але намагаюсь зробити своїх гравців безстрашними. Канада думає саме так, адже хоче набрати 3 пункти проти однією з найкращих команд світу", – цитує фахівця Sportal.blic.

Зустріч Канади та Хорватії відбудеться вже завтра, 27 листопада, о 18:00.