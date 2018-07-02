Хорватія – Данія: президент балканців переглядала матч на трибунах як звичайний вболівальник

Президент Хорватії Колінда Грабар-Китарович відвідала поєдинок 1/8 фіналу ЧС-2018 проти Данії, у якому її співвітчизники здобули перемогу в серії післяматчевих пенальті.

На поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 Хорватія – Данія була присутня президент Хорватії Колінда Грабар-Китарович.

Політик прибула у Нижній Новгород незадовго до гри, а сам матч переглядала у футболці збірної Хорватії не на VIP-трибуні, а разом зі звичайними вболівальниками, повідомляє Blic.

Світлину з президентом Хорватії також виклав екс-гравець Динамо Огнєн Вукоєвіч, який зараз працює також скаутом національної команди.

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Нагадаємо, у матчі 1/4 фіналу Хорватія зіграє проти господаря Мундіалю Росії.

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