Хорватия – Дания: президент балканцев просматривала матч на трибунах как обычный болельщик

Колинда Грабар-Китарович (в центре) / фото из соцсетей

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович посетила поединок 1/8 финала ЧМ-2018 против Дании, в котором ее соотечественники одержали победу в серии послематчевых пенальти.

На поединке 1/8 финала чемпионата мира-2018 Хорватия – Дания присутствовала президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.

Политик прибыла в Нижний Новгород незадолго до игры, а сам матч смотрела в футболке сборной Хорватии не на VIP-трибуне, а вместе с обычными болельщиками, сообщает Blic.

Фотографию с президентом Хорватии также выложил экс-игрок Динамо Огнен Вукоевич, который сейчас работает также скаутом национальной команды.

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Напомним, в матче 1/4 финала Хорватия сыграет против хозяина Мундиаля России.

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