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Хорватия – Дания: президент балканцев просматривала матч на трибунах как обычный болельщик

15:46 158 Читати українською
Хорватия – Дания: президент балканцев просматривала матч на трибунах как обычный болельщик
Колинда Грабар-Китарович (в центре) / фото из соцсетей

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович посетила поединок 1/8 финала ЧМ-2018 против Дании, в котором ее соотечественники одержали победу в серии послематчевых пенальти.

На поединке 1/8 финала чемпионата мира-2018 Хорватия – Дания присутствовала президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.

Политик прибыла в Нижний Новгород незадолго до игры, а сам матч смотрела в футболке сборной Хорватии не на VIP-трибуне, а вместе с обычными болельщиками, сообщает Blic.

Фотографию с президентом Хорватии также выложил экс-игрок Динамо Огнен Вукоевич, который сейчас работает также скаутом национальной команды.

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Напомним, в матче 1/4 финала Хорватия сыграет против хозяина Мундиаля России.

Россия – Хорватия: прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2018

Допис, поширений Ogi Vukojevic (@ogivukojevic8)

ЧМ 20181/8 финала

Хорватия - Дания: Воскресенье 01 июля 2018

Хорватия
Матч окончен
1 : 1
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 2 )
Дания
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