Топ-20 фото фанатів та вболівальниць 17-го дня ЧС-2018: трагедія Іспанії, тріумф Росії, святкування хорватів з Модрічем

На чемпіонаті світу-2018 зіграли вже сімнадцятий день. "Футбол 24" зібрав топ-20 фотографій вболівальників, які неабияк вразили своєю креативністю та красою на трибунах.

1 липня на чемпіонаті світу-2018 відбулись ще два поєдинки 1/8 фіналу. Обидві зустрічі завершились серією післяматчевих пенальті.

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Росія у післяматчевій лотереї виявилась сильнішою за Іспанію, а Хорватія здолала Данію у драматичній серії 11-метрових.

Таким чином вже відомі дві пари 1/4 фіналу – Росія зіграє з Хорватією, а Уругвай поміряється силами з Францією.

А от на трибунах у цей ігровий день головними дійовими особами були росіяни, які несамовито підтримували свою команду та надихнули її на історичну перемогу. А от іспанці явно не очікували такого результату від своєї команди. Настрій піренейців до гри та після неї був кардинально різним.

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Хорватські фани теж не стримували своїх емоцій після перемоги на Данією. Кільком із них навіть вдалось відсвяткувати перемогу в обіймах капітана команди Луки Модріча.

фото: Championat.com, Getty Images