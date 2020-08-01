Хомутов знову забив за Нимме Калью і піднявся на третє місце бомбардирських перегонів

Чемпіонат Естонії, 15 тур

Нимме Калью – Таммека – 1:1

Голи: Хомутов, 9 – Коскор, 79

Ярмоленко – автор найкращого гола сезону у Вест Хемі за версією Football London

Хомутов вийшов у стартовому складі своєї команди і вже на 9-й хвилині зустрічі відкрив рахунок. Владислав найкраще зорієнтувався у штрафному суперника після розіграшу аута. Однак цього Нимме Калью не вистачило для перемоги. Наприкінці матчу Таммека відігралася і встановила остаточний рахунок – 1:1.

До слова, 22-річний Хомутов провів 14 матчів за Нимме Калью у нинішньому сезоні чемпіонату Естонії та встиг забити 8 голів, посідаючи третє місце у списку найкращих бомбардирів. Після 15 турів команда українця посідає друге місце в турнірній таблиці, відстаючи від лідера на 11 очок.

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