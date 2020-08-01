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Хомутов знову забив за Нимме Калью і піднявся на третє місце бомбардирських перегонів

08:44 - Читать на русском
Хомутов знову забив за Нимме Калью і піднявся на третє місце бомбардирських перегонів
Владислав Хомутов / фото: Нимме Калью

Півзахисник Нимме Калью Владислав Хомутов результативно провів матч 15-го туру чемпіонату Естонії проти Таммеки.

Чемпіонат Естонії, 15 тур

Нимме Калью – Таммека – 1:1

Голи: Хомутов, 9 – Коскор, 79

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Хомутов вийшов у стартовому складі своєї команди і вже на 9-й хвилині зустрічі відкрив рахунок. Владислав найкраще зорієнтувався у штрафному суперника після розіграшу аута. Однак цього Нимме Калью не вистачило для перемоги. Наприкінці матчу Таммека відігралася і встановила остаточний рахунок – 1:1.

До слова, 22-річний Хомутов провів 14 матчів за Нимме Калью у нинішньому сезоні чемпіонату Естонії та встиг забити 8 голів, посідаючи третє місце у списку найкращих бомбардирів. Після 15 турів команда українця посідає друге місце в турнірній таблиці, відстаючи від лідера на 11 очок.

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Теги
Світ Нимме Калью Нимме Калью Відеоновини Владислав Владислав Хомутов Українці за кордоном
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