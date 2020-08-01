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Хомутов снова забил за Нымме Калью и поднялся на третье место бомбардирской гонки

1 августа 08:44 - Читати українською
Хомутов снова забил за Нымме Калью и поднялся на третье место бомбардирской гонки
Владислав Хомутов / фото: Нымме Калью

Полузащитник Нымме Калью Владислав Хомутов результативно провел матч 15-го тура чемпионата Эстонии против Таммеки.

Чемпионат Эстонии, 15 тур

Нымме Калью – Таммека – 1:1Голы: Хомутов, 9 – Коскор, 79

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Хомутов вышел в стартовом составе своей команды и уже на 9-й минуте встречи открыл счет. Владислав лучше всех сориентировался в штрафной соперника после розыгрыша аута. Однако этого Нымме Калью не хватило для победы. В конце матча Таммека отыгралась и установила окончательный счет – 1:1.

К слову, 22-летний Хомутов провел 14 матчей за Нымме Калью в нынешнем сезоне чемпионата Эстонии и успел забить 8 голов, занимая третье место в списке лучших бомбардиров. После 15 туров команда украинца занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидера на 11 очков.

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Теги
Мир Видеоновости Украинцы за рубежом Нымме Калью Нымме Калью Владислав Владислав Хомутов
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