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Екс-хавбек Динамо Дуду визнаний найкращим гравцем чемпіонату Бразилії

09:58 3177 Читать на русском
Екс-хавбек Динамо Дуду визнаний найкращим гравцем чемпіонату Бразилії
Дуду / Gazeta Press

Колишній півзахисник Динамо Дуду, який зараз захищає кольори Палмейраса, став найкращим гравцем бразильської першості.

У Бразилії найкращих футболістів нагородили за підсумками чемпіонату. Екс-"динамівця" Дуду визнали найкращим футболістом тамтешньої першості та вручили бразильцеві "Золотий м'яч".

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Окрім цього, Дуду також увійшов до символічної збірної за підсумками чемпіонату, який завершився. У розіграші чемпіонату Бразилії, який став переможним для Палмейраса, Дуду відіграв 31 матч, забив 7 голів та віддав 14 асистів.

Зазначимо, що цю церемонію нагородження організовував телеканал ESPN Brasil. Також існує офіційна церемонія нагородження найкращих футболістів від Конфедерації футболу Бразилії.

Палмейрас вдесяте став чемпіоном Бразилії

Теги
Світ Палмейрас Палмейрас Перейра Дуду Перейра Дуду Бразилія
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