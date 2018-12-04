Екс-хавбек Динамо Дуду визнаний найкращим гравцем чемпіонату Бразилії

Колишній півзахисник Динамо Дуду, який зараз захищає кольори Палмейраса, став найкращим гравцем бразильської першості.

У Бразилії найкращих футболістів нагородили за підсумками чемпіонату. Екс-"динамівця" Дуду визнали найкращим футболістом тамтешньої першості та вручили бразильцеві "Золотий м'яч".

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Окрім цього, Дуду також увійшов до символічної збірної за підсумками чемпіонату, який завершився. У розіграші чемпіонату Бразилії, який став переможним для Палмейраса, Дуду відіграв 31 матч, забив 7 голів та віддав 14 асистів.

Зазначимо, що цю церемонію нагородження організовував телеканал ESPN Brasil. Також існує офіційна церемонія нагородження найкращих футболістів від Конфедерації футболу Бразилії.

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