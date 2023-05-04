Як інформує офіційний сайт "триколірних", корпорація викупила 90% акцій сальвадорського клубу. Завдяки цьому Байя стала 12-м клубом у структурі City Football Group, до якої, крім Манчестер Сіті, також входять Жирона, Труа, Палермо, Ломмел, Нью-Йорк Сіті, Монтевідео Сіті, Мельбурн Сіті, Йокогама Ф. Марінос, Мумбаї Сіті і Сичуань Цзюню. Крім цього? з холдингом співпрацює болівійський Болівар.

Холанд – про рекорд АПЛ: "Я не можу більше думати про це, інакше збожеволію"

Байя повернулася в елітний дивізіон чемпіонату Бразилії, посівши в сезоні-2022 третє місце в другому дивізіоні.

Байя – клуб із 92-річною історією, який двічі ставав чемпіоном країни.

Манчестер Сіті з рекордним голом Холанда розгромив Вест Хем і обійшов Арсенал на вершині АПЛ