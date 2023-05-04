Как информирует официальный сайт "трёхцветных", корпорация выкупила 90% акций сальвадорского клуба. Благодаря этому Баия стала 12-м клубом в структуре City Football Group, в которую помимо Манчестер Сити также входят Жирона, Труа, Палермо, Ломмел, Нью-Йорк Сити, Монтевидео Сити, Мельбурн Сити, Йокогама Ф. Маринос, Мумбаи Сити и Сычуань Цзюню. Помимо этого? с холдингом сотрудничает боливийский Боливар.

Холанд – о рекорде АПЛ: "Я не могу больше думать об этом, иначе сойду с ума"

Баия вернулась в элитный дивизион чемпионата Бразилии, заняв в сезоне-2022 третье место во втором дивизионе.

Баия – клуб с 92-летней историей, который дважды становился чемпионом страны.

Манчестер Сити с рекордным голом Холанда разгромил Вест Хэм и обошел Арсенал на вершине АПЛ